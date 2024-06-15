2024 Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390216

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 103390216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 337,68165

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 151.147

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390216

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,68165

Başarı Sıralaması: 151.147

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,78785

Başarı Sıralaması: 221.669

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.