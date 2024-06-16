2024 Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103350581 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 103350581 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 237,86432

Düzce Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.830.623

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350581

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,86432

Başarı Sıralaması: 1.830.623

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,38022

Başarı Sıralaması: 1.802.254

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-0