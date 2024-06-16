2024 Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350412 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103350412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 241,36116

Düzce Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.766.597

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350412

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 241,36116

Başarı Sıralaması: 1.766.597

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,38185

Başarı Sıralaması: 1.718.266

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623684

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-23