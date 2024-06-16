2024 Düzce Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103350024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 103350024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 264,71637
Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.372.209
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350024
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 264,71637
Başarı Sıralaması: 1.372.209
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,26720
Başarı Sıralaması: 1.302.514
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.10247
Başarı Sıralaması: 1256835
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52