2024 Düzce Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103350024 Ücretsiz

103350024 | Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Elektrik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Düzce Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103350024 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 103350024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 264,71637

Düzce Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.372.209

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350024

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 264,71637

Başarı Sıralaması: 1.372.209

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,26720

Başarı Sıralaması:  1.302.514

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.10247

Başarı Sıralaması:  1256835

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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