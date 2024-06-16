2024 Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350599 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 103350599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 287,09288

Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.046.567

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350599

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,09288

Başarı Sıralaması: 1.046.567

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,49295

Başarı Sıralaması: 933.142

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.34618

Başarı Sıralaması: 930791

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72