2024 Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103350599 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 103350599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 287,09288
Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.046.567
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350599
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 287,09288
Başarı Sıralaması: 1.046.567
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,49295
Başarı Sıralaması: 933.142
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.34618
Başarı Sıralaması: 930791
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72