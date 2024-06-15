2024 Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü tercih kod numarası 103390169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çerkez Dili ve Kültürü Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban Puanı: 231,95036
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Başarı Sıralaması: 1.016.757
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103390169
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 231,95036
Başarı Sıralaması: 1.016.757
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,33059
Başarı Sıralaması: 1.065.665
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211,53865
Başarı Sıralaması: 794
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.