2024 Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103390169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü tercih kod numarası 103390169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çerkez Dili ve Kültürü Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Taban Puanı: 231,95036

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü Başarı Sıralaması: 1.016.757

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390169

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,95036

Başarı Sıralaması: 1.016.757

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,33059

Başarı Sıralaması: 1.065.665

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,53865

Başarı Sıralaması: 794

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.