2024 Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103310519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103310519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: ---

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310519

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 15

Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.