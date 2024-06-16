2024 Düzce Üniversitesi Arıcılık Taban Puanları ( Önlisans ) 103350757 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Arıcılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü tercih kod numarası 103350757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Arıcılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arıcılık Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Puanı: 232,16557
Düzce Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.937.060
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350757
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Arıcılık
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,16557
Başarı Sıralaması: 1.937.060
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,40639
Başarı Sıralaması: 1.759.270
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: Doldu-21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210.41576
Başarı Sıralaması: 1295120
Kontenjan 2021: 20+1
Yerleşen 2021: Doldu-21