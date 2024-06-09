2024 Düzce Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103390165

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Düzce Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103390165

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu   Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 103390165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü , Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 230,28558

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.140.894

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103390165   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 230,28558

Başarı Sıralaması: 1.140.894

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,97441

Başarı Sıralaması:  1.231.318

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 27

taban-taban-puanlari.jpg

Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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