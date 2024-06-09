2024 Düzce Üni. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103330205

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 103330205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 230,90365

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1.132.417

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103330205

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 230,90365

Başarı Sıralaması: 1.132.417

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,34753

Başarı Sıralaması: 1.028.596

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 16

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,39298

Başarı Sıralaması: 788

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.