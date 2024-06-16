2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 103150247 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 103150247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yerel Yönetimler Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 285,91088

Dokuz Eylül Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.062.558

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150247

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Yerel Yönetimler

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,91088

Başarı Sıralaması: 1.062.558

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,19325

Başarı Sıralaması: 1.052.954

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.94852

Başarı Sıralaması: 1070329

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72