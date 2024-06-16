2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150608 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 261,92666

Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.416.274

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150608

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Tesisat Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 261,92666

Başarı Sıralaması: 1.416.274

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,68526

Başarı Sıralaması: 1.361.134

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.97769

Başarı Sıralaması: 1376905

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62