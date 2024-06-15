2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110196

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103110196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 397,18290
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 23.798
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110196
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Buca Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 397,18290
Başarı Sıralaması: 23.798
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,34323
Başarı Sıralaması: 28.089
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 363,61696
Başarı Sıralaması : 15.451
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,30087
Başarı Sıralaması: 13.1
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.