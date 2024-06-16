2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103170251 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103170251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 283,39585
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.097.051
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103170251
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 283,39585
Başarı Sıralaması: 1.097.051
Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,18035
Başarı Sıralaması: 1.026.313
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: Doldu-88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224.76717
Başarı Sıralaması: 1099195
Kontenjan 2021: 85+3
Yerleşen 2021: Doldu-88