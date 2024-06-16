2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103150238 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103150238 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 308,39392

Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 786.207

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150238

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,39392

Başarı Sıralaması: 786.207

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,04956

Başarı Sıralaması: 778.705

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.29154

Başarı Sıralaması: 826009

Kontenjan 2021: 85+3

Yerleşen 2021: Doldu-88