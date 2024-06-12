2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103110557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 270+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 277 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 521,58470

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 277

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 7.276

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110557

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 521,58470

Başarı Sıralaması: 7.276

Kontenjan 2023 – 2024 : 270+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 277

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 518,95534

Başarı Sıralaması: 7.173

Kontenjan 2022: 270+7

Yerleşen 2022: 277

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 468,92471

Başarı Sıralaması : 5.943

Kontenjan 2021 : 260+7

Yerleşen 2021 : 267

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 521,34481

Başarı Sıralaması: 5.28

Kontenjan 2020 : 260+7

Yerleşen 2020 : 267

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.