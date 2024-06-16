2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103150617 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103150617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 352,61786
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.881
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103150617
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 352,61786
Başarı Sıralaması: 407.881
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,45986
Başarı Sıralaması: 415.621
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297.23647
Başarı Sıralaması: 375611
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62