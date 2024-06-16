2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103150617 Ücretsiz

103150617 | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103150617 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103150617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 352,61786

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 407.881

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150617

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 352,61786

Başarı Sıralaması: 407.881

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,45986

Başarı Sıralaması:  415.621

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297.23647

Başarı Sıralaması:  375611

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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