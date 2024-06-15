2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110178

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110178

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Buca Eğitim Fakültesi   Tarih Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103110178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü , Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Öğretmenliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 388,76462

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 32.603

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110178   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Buca Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,76462

Başarı Sıralaması: 32.603

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,85768

Başarı Sıralaması:  36.639

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,58347

Başarı Sıralaması :  38.426

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 374,08190

Başarı Sıralaması:  30.9

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

taban-taban-puanlari.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690496
2024 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690496
2024 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210474
2024 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210474
2024 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690475
2024 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200690475
2024 İstanbul Beykent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301361
2024 İstanbul Beykent Üni. İletişim ve Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 210301361
Çok Okunanlar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710403
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları