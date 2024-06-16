2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150495 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sondaj Teknolojisi Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sondaj Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sondaj Teknolojisi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 269,37948

Dokuz Eylül Üniversitesi Sondaj Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.300.076

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150495

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Sondaj Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,37948

Başarı Sıralaması: 1.300.076

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,12742

Başarı Sıralaması: 1.196.292

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.93834

Başarı Sıralaması: 1438929

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26