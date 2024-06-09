2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103190684

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar) Rekreasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü tercih kod numarası 103190684 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü , Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar) bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban Puanı: 274,99268

Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 618.219

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190684

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar)

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,99268

Başarı Sıralaması: 618.219

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,58674

Başarı Sıralaması: 611.165

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.