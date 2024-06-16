2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 103170233 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 103170233 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pazarlama Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Pazarlama Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 279,28712
Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.154.615
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103170233
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Pazarlama
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 279,28712
Başarı Sıralaması: 1.154.615
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,19960
Başarı Sıralaması: 1.136.473
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.18896
Başarı Sıralaması: 1187573
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72