2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103150698 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103150698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Nükleer Tıp Teknikleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 321,01499

Dokuz Eylül Üniversitesi Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 656.299

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150698

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Nükleer Tıp Teknikleri

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 321,01499

Başarı Sıralaması: 656.299

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,47107

Başarı Sıralaması: 628.415

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.40679

Başarı Sıralaması: 614814

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41