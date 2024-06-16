2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 103170393 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103170393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 282,03554

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.115.733

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170393

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 282,03554

Başarı Sıralaması: 1.115.733

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,75121

Başarı Sıralaması: 1.086.389

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.67549

Başarı Sıralaması: 1035358

Kontenjan 2021: 85+3

Yerleşen 2021: Doldu-88