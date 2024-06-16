2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 103170393 İÖ-Ücretli

103170393 | Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 103170393 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103170393 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Dolmadı-90 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 282,03554

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.115.733

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170393

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 282,03554

Başarı Sıralaması: 1.115.733

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-90

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,75121

Başarı Sıralaması:  1.086.389

Kontenjan 2022:  85+3

Yerleşen 2022:  Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.67549

Başarı Sıralaması:  1035358

Kontenjan 2021:  85+3

Yerleşen 2021:  Doldu-88

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201250542 %50 İndirimli
2024 Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201250542 %50 İndirimli
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100490205 Ücretsiz
2024 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100490205 Ücretsiz
2024 Amasya Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 100990032 Ücretsiz
2024 Amasya Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 100990032 Ücretsiz
2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200950317 %50 İndirimli
2024 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 200950317 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları