2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 103150502 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 103150502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 296,81450

Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 921.349

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150502

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,81450

Başarı Sıralaması: 921.349

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,86089

Başarı Sıralaması: 880.758

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.35934

Başarı Sıralaması: 849055

Kontenjan 2021: 85+3

Yerleşen 2021: Doldu-88