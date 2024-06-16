2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 103190545 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü tercih kod numarası 103190545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanı: 281,78631

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.119.193

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190545

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,78631

Başarı Sıralaması: 1.119.193

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,46206

Başarı Sıralaması: 1.176.344

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.04985

Başarı Sıralaması: 1216049

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52