2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Taban Puanları ( Önlisans ) 103190567 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü tercih kod numarası 103190567 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Efes Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kültürel Miras ve Turizm Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Puanı: 256,10193

Dokuz Eylül Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.511.099

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190567

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültürel Miras ve Turizm

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,10193

Başarı Sıralaması: 1.511.099

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,94604

Başarı Sıralaması: 1.390.319

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.04946

Başarı Sıralaması: 1511682

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62