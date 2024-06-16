2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103170409 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103170409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 282,94594

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.103.275

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170409

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 282,94594

Başarı Sıralaması: 1.103.275

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,85946

Başarı Sıralaması: 1.057.467

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.76213

Başarı Sıralaması: 1072776

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62