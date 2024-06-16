2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103170409 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103170409 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 282,94594
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.103.275
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103170409
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 282,94594
Başarı Sıralaması: 1.103.275
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,85946
Başarı Sıralaması: 1.057.467
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.76213
Başarı Sıralaması: 1072776
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62