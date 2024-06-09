2024 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 103130094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 155 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 310,85727

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 155

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 341.03

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103130094

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 310,85727

Başarı Sıralaması: 341.03

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 155

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,83771

Başarı Sıralaması: 378.991

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,86443

Başarı Sıralaması : 416.842

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,75071

Başarı Sıralaması: 405

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.