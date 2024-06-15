2024 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103110372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 162+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 172 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 312,85647
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 172
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 267.637
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110372
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 312,85647
Başarı Sıralaması: 267.637
Kontenjan 2023 – 2024 : 162+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 172
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,86620
Başarı Sıralaması: 158.879
Kontenjan 2022: 162+5
Yerleşen 2022: 167
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,10905
Başarı Sıralaması : 110.625
Kontenjan 2021 : 162+5
Yerleşen 2021 : 167
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,09367
Başarı Sıralaması: 71.7
Kontenjan 2020 : 190+5
Yerleşen 2020 : 195
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.