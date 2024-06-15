2024 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103130207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103130207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 274,88112
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 555.128
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103130207
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 274,88112
Başarı Sıralaması: 555.128
Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 133
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,03695
Başarı Sıralaması: 360.828
Kontenjan 2022: 125+4
Yerleşen 2022: 129
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 253,49258
Başarı Sıralaması : 325.981
Kontenjan 2021 : 125+4
Yerleşen 2021 : 129
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,85693
Başarı Sıralaması: 146
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.