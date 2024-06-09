2024 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103110336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 170+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 323,38696
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 271.959
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110336
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 323,38696
Başarı Sıralaması: 271.959
Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 175
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,48971
Başarı Sıralaması: 313.058
Kontenjan 2022: 170+5
Yerleşen 2022: 175
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 255,84309
Başarı Sıralaması : 343.569
Kontenjan 2021 : 170+5
Yerleşen 2021 : 175
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,77050
Başarı Sıralaması: 305
Kontenjan 2020 : 170+5
Yerleşen 2020 : 175
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.