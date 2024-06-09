2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110309

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103110309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 460+12+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 472 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 436,94725

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 472

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 9.736

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110309   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,94725

Başarı Sıralaması: 9.736

Kontenjan 2023 – 2024 : 460+12+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 472

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 436,98778

Başarı Sıralaması:  13.564

Kontenjan 2022:  460+12

Yerleşen 2022: 472

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 382,29098

Başarı Sıralaması :  16.705

Kontenjan 2021 :  460+12

Yerleşen 2021 : 472

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,16314

Başarı Sıralaması:  9.13

Kontenjan 2020 :  460+12

Yerleşen 2020 : 472

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Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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