2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110769

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103110769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 390,24461

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 230

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 123.227

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110769

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,24461

Başarı Sıralaması: 123.227

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+6+0

Yerleşen 2023 – 2024: 230

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,24678

Başarı Sıralaması: 121.11

Kontenjan 2022: 220+6

Yerleşen 2022: 226

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 330,06082

Başarı Sıralaması : 116.356

Kontenjan 2021 : 220+6

Yerleşen 2021 : 226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,84192

Başarı Sıralaması: 116

Kontenjan 2020 : 220+6

Yerleşen 2020 : 226

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.