2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110769

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103110769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 390,24461
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 230
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 123.227
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110769
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 390,24461
Başarı Sıralaması: 123.227
Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+6+0
Yerleşen 2023 – 2024: 230
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,24678
Başarı Sıralaması: 121.11
Kontenjan 2022: 220+6
Yerleşen 2022: 226
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 330,06082
Başarı Sıralaması : 116.356
Kontenjan 2021 : 220+6
Yerleşen 2021 : 226
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 383,84192
Başarı Sıralaması: 116
Kontenjan 2020 : 220+6
Yerleşen 2020 : 226
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.