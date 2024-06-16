2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 103170127 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 103170127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 286,10889

Dokuz Eylül Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.059.955

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170127

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 286,10889

Başarı Sıralaması: 1.059.955

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,47328

Başarı Sıralaması: 970.635

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.24405

Başarı Sıralaması: 991205

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62