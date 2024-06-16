2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Taban Puanları ( Önlisans ) 103150511 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü tercih kod numarası 103150511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Geoteknik Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geoteknik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geoteknik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü Taban Puanı: 262,49115

Dokuz Eylül Üniversitesi Geoteknik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.407.352

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150511

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Geoteknik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,49115

Başarı Sıralaması: 1.407.352

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,63552

Başarı Sıralaması: 1.395.684

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.42552

Başarı Sıralaması: 1324568

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41