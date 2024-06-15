2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103111113

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü tercih kod numarası 103111113 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğraf Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğraf Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Taban Puanı: 337,43196

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başarı Sıralaması: 152.084

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103111113

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 337,43196

Başarı Sıralaması: 152.084

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,16174

Başarı Sıralaması: 143.088

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,58533

Başarı Sıralaması : 154.766

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,29751

Başarı Sıralaması: 116

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.