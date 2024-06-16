2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 103190629 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 103190629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-1 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 280,82666

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.132.763

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190629

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,82666

Başarı Sıralaması: 1.132.763

Kontenjan 2022 – 2023 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,12864

Başarı Sıralaması: 1.829.259

Kontenjan 2022: 1+0

Yerleşen 2022: Doldu-1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.68724

Başarı Sıralaması: 962000

Kontenjan 2021: 1+0

Yerleşen 2021: Doldu-1