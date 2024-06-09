2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110327

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110327

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Ekonometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü tercih kod numarası 103110327 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri  Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ekonometri  Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Taban Puanı: 288,80351

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 497.187

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110327   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,80351

Başarı Sıralaması: 497.187

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,77569

Başarı Sıralaması:  505.855

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,71290

Başarı Sıralaması :  519.025

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,71022

Başarı Sıralaması:  491

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 103

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Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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