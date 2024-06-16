2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Taban Puanları ( Önlisans ) 103150062 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü tercih kod numarası 103150062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Döküm Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Döküm Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Döküm Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü Taban Puanı: 257,18303

Dokuz Eylül Üniversitesi Döküm Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.493.444

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150062

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Döküm

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,18303

Başarı Sıralaması: 1.493.444

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,55592

Başarı Sıralaması: 1.484.481

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195.19141

Başarı Sıralaması: 1523232

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52