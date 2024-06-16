2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150529 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150529 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 247,95256

Dokuz Eylül Üniversitesi Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.649.740

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150529

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,95256

Başarı Sıralaması: 1.649.740

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,87074

Başarı Sıralaması: 1.728.761

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1624030

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-40