2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103150035 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103150035 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 309,29807

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 776.186

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150035

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,29807

Başarı Sıralaması: 776.186

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,28290

Başarı Sıralaması: 724.364

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254.85147

Başarı Sıralaması: 737138

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72