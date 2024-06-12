2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103111088

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103111088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Fen Fakültesi   Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 103111088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyoloji Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 314,28775

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 278.342

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103111088   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,28775

Başarı Sıralaması: 278.342

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,53588

Başarı Sıralaması:  277.023

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,92393

Başarı Sıralaması :  299.71

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,28739

Başarı Sıralaması:  282

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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