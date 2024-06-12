2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110636

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103110636

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Fen Fakültesi   Bilgisayar Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 103110636 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Bilimleri    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Bilimleri    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: 421,84220

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 85.718

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110636   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 421,84220

Başarı Sıralaması: 85.718

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,88281

Başarı Sıralaması:  109.662

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 312,14251

Başarı Sıralaması :  142.595

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,71934

Başarı Sıralaması:  159

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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