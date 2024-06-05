2024 Dokuz Eylül Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103190561

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dokuz Eylül Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103190561

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103190561 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 459,95628

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 8.537

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190561   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,95628

Başarı Sıralaması: 8.537

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,01669

Başarı Sıralaması:  8.896

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 420,09418

Başarı Sıralaması :  8.198

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,64486

Başarı Sıralaması:  6.55

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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