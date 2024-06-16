2024 Dokuz Eylül Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103170418 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103170418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 277,69842
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.177.362
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103170418
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 277,69842
Başarı Sıralaması: 1.177.362
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 273,13436
Başarı Sıralaması: 1.137.427
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.09378
Başarı Sıralaması: 1188828
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52