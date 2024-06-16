2024 Dokuz Eylül Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103170418 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103170418 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 277,69842

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.177.362

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103170418

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,69842

Başarı Sıralaması: 1.177.362

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,13436

Başarı Sıralaması: 1.137.427

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.09378

Başarı Sıralaması: 1188828

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52