2024 Dokuz Eylül Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103110672

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 103110672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 353,06579

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 151.393

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110672

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,06579

Başarı Sıralaması: 151.393

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,17994

Başarı Sıralaması: 172.736

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,52502

Başarı Sıralaması : 185.102

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,39765

Başarı Sıralaması: 164

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.