2024 Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290467

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201290467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 81+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 81 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 311,87350

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 81

Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 285.927

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290467   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,87350

Başarı Sıralaması: 285.927

Kontenjan 2023 – 2024 : 81+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 81

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,07175

Başarı Sıralaması:  266.961

Kontenjan 2022:  73+0

Yerleşen 2022: 73

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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