2024 Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201210234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 201210234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 338,07699
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 205.117
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201210234
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,07699
Başarı Sıralaması: 205.117
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 6
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,88897
Başarı Sıralaması: 218.004
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 5
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,49392
Başarı Sıralaması : 215.377
Kontenjan 2021 : 6+0
Yerleşen 2021 : 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,00739
Başarı Sıralaması: 201
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.