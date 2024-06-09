2024 Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201211126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 201211126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 310,82918

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 341.222

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201211126

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,82918

Başarı Sıralaması: 341.222

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,96764

Başarı Sıralaması: 285.775

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,13777

Başarı Sıralaması : 335.656

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,27198

Başarı Sıralaması: 262

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.