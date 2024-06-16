2024 Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 201290282 Burslu

201290282 | Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 201290282 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü tercih kod numarası 201290282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Otopsi Yardımcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Otopsi Yardımcılığı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otopsi Yardımcılığı   Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Otopsi Yardımcılığı Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanı: 308,58849

Doğuş Üniversitesi Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 784.055

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290282

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Otopsi Yardımcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 308,58849

Başarı Sıralaması: 784.055

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,48437

Başarı Sıralaması:  637.352

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022:  Doldu-9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.28567

Başarı Sıralaması:  551145

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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